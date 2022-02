Jovem religiosa descreve as preciosas experiências em missão no Nordeste

Joelle Dias passou 18 meses longe da família, em Alegrete, porém acrescenta que não foi 1 ano e seis meses da sua vida e, sim, 18 meses para sua vida.

Ela inicia a entrevista dizendo que os membros de A Igreja de Jesus Cristo Dos Santos dos Últimos Dias, são incentivados e encorajados a servir uma missão de tempo integral. Esta missão é um trabalho voluntário – evidencia.

A alegretense foi chamada para servir na Missão Brasil/Maceió de 2020 a 2021, durante 18 meses.

No período que esteve nos estados de Sergipe e Alagoas falou sobre o Evangelho de Jesus Cristo e a História de Sua Igreja, ajudando as pessoas a se “achegarem” mais a Cristo através da Fé, do arrependimento, do batismo, de receber o Espírito Santo e perseverar até o fim.

Apesar de todas as dificuldades que enfrentou em razão da pandemia- Covid, ela declara: “o Senhor já tinha providênciado todas as coisas!”

Antes da pandemia, eles usavam apenas um celular antigo, que só dava para ligar e mandar SMS.

Diante do advento Covid, os Smartphones que já estavam sendo pensados, para os missionários, entraram em ação.

“Na Igreja De Jesus Cristo Dos Santos dos Últimos Dias, acreditamos que de Tempos em tempos o Senhor chama profetas e revela a sua vontade pra seu povo. Hoje em dia o Profeta se Chama Russel M. Nelson.” – explicou.

Para Joelle, a missão foi uma experiência única e eterna para ela. O sentimento de estar servindo ao Senhor Jesus Cristo e ser uma representante, isso foi muito gratificante.



Poder conversar com muitas pessoas, ver mudanças de coração, bençãos e milagres isso não tem preço. ” destacou.

A alegretense também considera que cresceu, não apenas fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente, pois aprendeu a ter mais empatia pelas pessoas e pode demonstrar um amor genuíno por todas que “Serviu”.



A cada seis semanas, eles trocavam de lugar e de companheiras, sempre servindo de dois em dois. Já os rapazes sempre estão de gravata, calça, camisa e sapato social e uma plaqueta preta com o título (Sister ou Elder). O sobrenome é o nome da Igreja – completa.



“Pude sentir o amor de meus líderes por cada um dos missionários. Meus presidentes de missão foram como pais, Presidente e Sister Prado e sua filhinha Helena!

Pessoas incríveis que estão sempre dispostos a Servir ao Senhor e servir ao Próximo, muito amorosos, pacientes e com um coração enorme!” – considera.



“Se tem algo que ela é Grata, durante o período que esteve na Missão foi ter a oportunidade de Servir ao povo nordestino. Nada que é excelente é fácil, mas como não terá arrependimento, estou muito feliz por estar em casa, agora, pois é o momento de colocar em prática tudo que aprendi ” – encerra.