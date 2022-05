‘PMs, vocês salvaram a vida do Ricardo’, agradecem familiares do jovem esfaqueado na Venâncio Aires

Share on Email

Os elogios são gratuitos, requerem pouco esforço e dão muito resultado, mas, infelizmente, o gesto educado de elogiar o outro tem se tornado algo incomum e até raro, seja em nosso círculo de familiares, amigos, colegas e, com frequência muito maior, com os desconhecidos.

Não é precisa ter uma apurada formação acadêmica para entender a relevância e os benefícios do ato de elogiar as pessoas, seja em casa, no trabalho ou nas ruas.

Quem nunca vivenciou um momento em que seu elogio pôs um sorriso no rosto de alguém, que fez os olhos brilharem, enfim, que alegrou o dia desse alguém e, claro, o seu. A sensação é tão boa que fica difícil descrevê-la.

Essa contextualização se deve a ação realizada pelos familiares do jovem que foi esfaqueado na madrugada do último domingo(24), em frente a uma casa noturna, em Alegrete.

Na quarta-feira(28), o tio Humberto Gomes Fagundes, a mãe Elissandra Gomes Fagundes e o padrasto, foram até o quartel da Brigada Militar, para descreverem a gratidão pela forma em que a ocorrência foi atendida. O milagre da vida, em relação ao jovem Ricardo Gomes Massaiol da Silveira, de 26 anos que depois de 10 dias lutando na UTI da Santa Casa de Alegrete, após ser golpeado com mais de 10 facas, foi para o quarto.

Segundo a família de Ricardo, a vida do jovem se deve muito pela intervenção rápida dos policias militares, que resultou também, na prisão do autor.

A descrição do empresário conhecido como Beto, é de que sempre o mais fácil é criticar e apontar os dissabores, mas elogiar e enaltecer um trabalho que foi muito preciso, poucas vezes se vê.

A maioria das pessoas sempre pensam que a Brigada Militar deve fazer o que os policiais fizeram, mas não avaliam o risco, o desprendimento e todo o trabalho que realizam em prol do bem de todos.

Naquela madrugada, um policial militar, estava com a companheira, no interior da casa noturna, quando um segurança entrou correndo e solicitou auxílio. O soldado, Angelo Ribeiro, mesmo estando à paisana, saiu imediatamente e conteve o autor que estava com a faca em punho e efetuando os golpes na vítima.

“Na primeira vez que o policial chamou atenção dele(do autor), ele ignorou e seguiu atingindo a vítima”- acrescenta uma testemunha.

Os demais colegas foram acionados e, rapidamente, os soldados Eugênio Pico e Timóteo Bravo chegaram no local. O preso, de 33 anos, estava imobilizado pelo soldado Angelo, foi levado à UPA e, na sequência à Delegacia de Polícia, onde os policiais Civis, Everton Medeiros e Gerson Perfeito, também se deslocaram até a casa noturna e realizaram diligências .

Diante do trabalho realizado pelos órgãos de segurança e, mais especificamente, a Brigada Militar que atuou de pronto, a família deixou o seu reconhecimento através de um elogio realizado no Quartel, localizado na rua General Sampaio.

“Esses policiais são verdadeiros guerreiros, eles estão diuturnamente, nas ruas colocando suas vidas em risco para que pessoas de bem estejam seguras. É de suma importância esse reconhecimento e, para nós, que estamos com um familiar, numa UTI (naquele dia), lutando pela vida a cada dia, o mínimo é reconhecer pelo ato que os policiais realizaram, onde foram incansáveis, durante o final da madrugada e parte da manhã para que o autor fosse preso em flagrante pelo ato que cometeu. A família deseja justiça” – disse Beto.

Ricardo Gomes Massaiol da Silveira, está há cinco meses em Alegrete, ele trabalha na loja do tio (Beto), e, segundo relato, é um jovem batalhador, estudioso e que sempre fez o bem.

“Eu o convidei para trabalhar comigo, preciso de uma pessoa de confiança e ele é um rapaz incrível, muito responsável e comprometido, por esse motivo, eu me sinto culpado com o que aconteceu. Toda família dele, os pais, que residem em Santa Maria estão aqui, desde então. Minha irmã e o padrasto de Ricardo também julgam que o mínimo é nossa gratidão pelo trabalho dos policiais, naquela madrugada” – acrescentou.

A família fez um elogio e solicitou que fosse encaminhado ao Comando da Brigada Militar em Santana do Livramento.

No link, o post do dia do fato: https://www.alegretetudo.com.br/homem-e-golpeado-com-mais-de-10-facadas-em-alegrete-autor-foi-preso-pela-brigada-militar/