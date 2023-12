Calor dá uma trégua e semana terá dias de chuva em Alegrete

Share on Email

Em Alegrete, após um domingo escaldante com os termômetros registrando 45ºC, o tempo começou a mudar ainda na tarde de ontem. Conforme a MetSul, há alerta para o risco de chuva localmente forte a intensa e para temporais isolados, com risco de vento forte. Apesar disso, as temperaturas não devem subir muito em relação aos últimos dias.

De segunda a sexta-feira a média de temperatura varia entre 19ºC e 36ºC. Hoje(18), a previsão é de 25,6mm e o forte calor persiste. A partir da terça-feira (19), o tempo instável continua e a máxima cai para 26ºC e a precipitação é de 1.1mm (chuva fraca).

Na quarta (20), a chuva fraca (3,5mm) e a temperatura oscila entre 19ºC e 27ºC. Já na quinta-feira, dia 21, chuva de forma isolada deve atingir o município com baixa precipitação (0,7mm). Para sexta-feira (22), a chuva continua, embora de forma fraca (0,8mm). As temperaturas variam entre 20ºC e 31ºC.

Dos 135mm de média em dezembro no município, até o dia 18, já choveu 125 mm em Alegrete em dezembro/2023, o que representa 93% da média normal para o mês. A fonte é dos dados combinados de estações meteorológicas e satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).