Morre ex-vice-prefeita e vereadora Leoni Caldeira, figura emblemática na política local

Com uma longa carreira política, Leoni marcou presença em diversos cargos públicos, sendo eleita vereadora por três mandatos, de 1993 a 2000 e novamente em 2016. Além disso, ocupou a posição de vice-prefeita do município por dois mandatos, entre 2001 e 2008.

Leoni foi uma figura destacada no cenário político local, sendo reconhecida como uma grande líder do Partido Progressista (PP) em Alegrete. Sua contribuição para a comunidade vai além das atribuições de seu cargo, abrangendo uma série de ações sociais que marcaram sua trajetória na vida pública.

A amiga próxima, Carmen Carvalho, expressou suas palavras de despedida, destacando o papel humano desempenhado por Leoni. “Cumpriu com excelência teu papel de humano aqui na terra, deixaste teu legado de amor, empatia, bondade, humanismo e amor. Deus me oportunizou a te dizer em vida toda minha gratidão por muitas coisas que tu fez por mim”, afirmou.

O vereador Luciano Belmonte também se pronunciou sobre a perda, descrevendo o dia como muito triste para a política alegretense. Belmonte evidencia a relevância de Leoni no contexto político local, reconhecendo seu papel e influência na comunidade.

A trajetória de Leoni Fagundes Caldeira deixa um legado de comprometimento e dedicação à vida pública em Alegrete. Sua ausência será sentida não apenas pelos colegas de trabalho, mas por toda a população que reconhece sua contribuição para o desenvolvimento da cidade. O momento é de reflexão e homenagem à vida e obra de uma mulher que dedicou grande parte de sua vida ao serviço público. Ela e sua família não media esforços para ajudar a comunidade nos mais momentos mais difíceis.

“Hoje, lamentamos a perda de uma figura extraordinária e querida, Leoni Caldeira. Sua influência no campo político foi fundamental no início da minha jornada no PP, deixando um legado marcante. A paixão e sabedoria de Leoni serão eternamente lembradas como inspiração para todos nós”- destacou Lucio do Prado.

Já o deputado Frederico Antunes deixou a seguinte mensagem: é com muito pesar que recebo a notícia do falecimento da vereadora Leoni Caldeira, ex-vice-prefeita do Alegrete e uma pessoa muito querida por todos os que com ela conviveram. Aos familiares e amigos, minha solidariedade neste momento de dor e luto.

-Foi com muito pesar que recebi essa notícia hoje pela manhã, perdemos uma companheira fiel, mulher de fibra, que deixou um legado de solidariedade e amor ao próximo, destaca Vanda Dorneles. – Me criei na Vila Nova vendo a Leoni e a família dela atendendo a todos que precisavam, como política e mulher nos deixou um grande exemplo a ser seguido.

Em poucas palavras resumo:

O Alegrete perde uma grande mulher e o céu ganha uma grande estrela.

Leoni enfrentava problemas de saúde e não resistiu a complicações. Ela faleceu em casa.

As últimas homenagens serão realizadas na Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220. O sepultamento será nesta segunda-feira(18), às 16h30, no Cemitério Público Municipal.