Alegrete Grau Fest reúne talentosos bikers em tarde de manobras e diversão

Além de uma conhecida modalidade, a arte de tirar um pneu de bicicleta do chão e desafiar a gravidade movimenta hoje quase todas as cidades.

Na tarde de domingo (17), na Eurípedes, ao lado do Parque Ruy Ramos, a gurizada deu um verdadeiro show. Com apoio da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, que interrompeu a via para o evento, da Oficina do Som com o suporte do som, do Preto Bike Show e da Shepe Marketing Digital, além de diversos apoiadores que fortaleceram com brindes, o Alegrete Grau Fest reuniu um grande número de jovens apaixonados por suas bikes.

O movimento cultural Roubando a Cena participou ativamente da divulgação e registrou em vídeos. Os youtubers Yank e Miller contribuíram para fortalecer o evento. Gabriel Biel, uma referência no Grau, desempenhou o papel de avaliador. Aqui em Alegrete, o Rolê de Bike é um grupo que agrega os adeptos da modalidade, coordenados pelo ativista Nylo Júnior. Ele afirmou: “Foi uma soma de forças, só temos a agradecer. O evento foi um sucesso”, disse o idealizador.

O grupo buscou parceria com o ativista cultural Paulo Berquó, que aceitou o desafio de realizar o primeiro evento em Alegrete, envolvendo competição de manobras e Mostra de Bikes. Confira os resultados abaixo:

Grau c/manobras

1° Lugar – Enzo Soares

2° Lugar – João Daniel

3° Lugar – Kaua Rodrigues

Grau s/manobras

1° Lugar – Bernardo Ribeiro

2° Lugar – Paraguassu

3° Lugar – Miguel Guerra

Exposição de Bike

1° Lugar – Lucas Pereira

2° Lugar – Enzo Soares

3° Lugar – Ygor Freitas