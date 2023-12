Homem que agrediu mulher com golpes de pé de cabra vai a júri em Alegrete

A sessão está programada para iniciar às 9h no Foro da Comarca de Alegrete, sob a presidência do Juiz de Direito Rafael Echevarria Borba.

Segundo apurado pela reportagem, o réu é acusado de tentativa de feminicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), com agravante por ter ocorrido na presença da filha.

Conforme a denúncia apresentada pelo Ministério Público, o réu, após uma discussão com a vítima, desferiu golpes de pé de cabra dentro da residência onde ambos moravam, no bairro Prado. O crime ocorreu há seis anos, em abril de 2017. As agressões causaram lesões corporais na vítima, e a filha do casal, com 13 anos à época, estava presente no local.