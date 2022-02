Calor ganha força e termômetro volta a registrar 46ºC em Alegrete

Nesta quarta-feira, de acordo com o Inmet, Alegrete teve a mínima de 20°C com máxima de 42°C. Contudo, no termômetro das imediações da Ponte Borges de Medeiros, o registro no início desta tarde(2), foi de 46°C. Já o termômetro localizado na Rua dos Andradas, Centro, acusava 42°C, em Alegrete.

Essa temperatura registrada pelos termômetros, se dá pelo fato de que estão instalados perto de concreto de construções e asfalto, como as ruas e avenidas, e isso interfere no valor.

Não há previsão de chuva para hoje, porém, nesta quinta-feira a mínima deve ficar 23°C com máxima de 40°C e há possibilidade de pancadas de chuva.

A MetSul indica que esse período de temperatura muito alta no Sul não será prolongado, como aquele visto no início do mês.

“Diferentemente de janeiro não haverá uma bolha de calor se instalando sobre o Rio Grande do Sul e impedindo sistemas frontais de romperem o ciclo de alta temperatura”, aponta.

A expectativa é de que uma frente fria traga chuvas para o Rio Grande do Sul e provoque queda de temperatura a partir de sexta-feira (4).