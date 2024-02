Calor não dá trégua na segunda de Carnaval em Alegrete

Share on Email

A previsão do INMET é de que a máxima chegue a 37ºC, porém nos termômetros de rua, com o efeito da temperatura que sobe do asfalto, a sensação é de ainda mais calor.

Em um na Rua dos Andradas, registrava-se 41ºC no início da tarde, uma temperatura quase insuportável para andar a pé na rua ou fazer qualquer atividade exposto ao sol.

Uma idosa, desavisada de que estava tudo fechado, com exceção de farmácias e mercados, veio ao centro e perguntou: “o pessoal está fazendo Carnaval? Também questionou onde ia aparecer e ela mesma respondeu: “na internet”, comentou e riu.

Este calor tende a ser amenizado com a chuva prevista para esta noite aqui no Município, o que vai ajudar a diminuir a temperatura. A programação da noite, com a descida dos blocos e outros eventos, até o momento está mantida.