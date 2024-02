Hotel Alegrete firma parceria com a maior rede de hotéis do RS

O Hotel Alegrete acaba de anunciar uma parceria estratégica com a renomada rede de hotéis Express, marcando uma nova fase de benefícios para seus clientes. A parceria promete vantagens exclusivas, proporcionando uma experiência ainda mais agradável para quem escolhe o Hotel Alegrete como destino de hospedagem.

Com essa colaboração, os hóspedes do Hotel Alegrete agora têm a oportunidade de desfrutar de um desconto especial de 10% nos hotéis Express localizados em Porto Alegre e Canoas, bem como nos Hotéis Suárez no Vale dos Sinos. Essa vantagem não apenas torna as tarifas mais acessíveis, mas também amplia as opções de destinos para os viajantes, garantindo conforto e qualidade em suas estadias.

Além dos benefícios financeiros, essa parceria oferece aos clientes do Hotel Alegrete a oportunidade de aproveitar as instalações e serviços de alta qualidade oferecidos pela rede de hotéis Express. Seja em viagens de negócios ou lazer, a diversidade de opções disponíveis nos hotéis parceiros certamente atenderá às necessidades e preferências dos viajantes mais exigentes.

Essa aliança estratégica reforça o compromisso do Hotel Alegrete em proporcionar belas experiências aos seus hóspedes, ao mesmo tempo em que busca oferecer opções acessíveis e de qualidade. Aproveite essa oportunidade de economizar e explorar novos destinos, sem abrir mão do conforto e da excelência no atendimento.