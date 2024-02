BBB24: Matteus Amaral relembra sua adolescência:’me excluíam por ser simples e pobre’

Em uma conversa com outros participantes da casa, ele compartilhou suas experiências pessoais de ser excluído na adolescência devido à sua simplicidade e condição socioeconômica.

“Quando eu vejo o pessoal da casa excluindo ele (Davi), eu lembro da minha época de adolescente em que me excluíam por ser simples e pobre. Então eu não vou aceitar que façam isso com ele, porque eu não sou assim na vida. O que eu não gostar eu vou falar pra ele”, afirmou Matteus.

Suas palavras destacam sua postura de solidariedade e sua determinação em não compactuar com atitudes de exclusão. A atitude de Matteus no programa reflete valores pessoais e experiências que moldaram sua visão de mundo, evidenciando sua autenticidade e sensibilidade para com as situações enfrentadas pelos colegas de confinamento.

O gesto de Matteus Amaral no BBB24 serve como um lembrete sobre a importância da empatia e da inclusão, mesmo em ambientes competitivos como o reality show, onde as relações são constantemente desafiadas. Sua atitude ressalta a necessidade de respeito mútuo e diálogo aberto, contribuindo para um ambiente mais harmonioso e solidário dentro da casa.

