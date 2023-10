Cão entra na Igreja Matriz e dirige-se ao altar; a linda cena foi registrada por um fiel

Share on Email

Um dia depois da benção aos animais pelo Dia de São Francisco de Assis, em frente a Igreja Matriz, uma cena chamou atenção de um devoto que sempre vai ao templo orar. Celeni Viana conta que todos os dias antes de ir trabalhar, entra na Matriz e vai em frente ao sacrário fazer suas orações. E para sua surpresa, no início da manhã deste dia 6, em que a igreja estava vazia este cão entrou pela porta principal da Igreja e foi até o sacrário.

O animal entrou tranquilamente, conta o ex vereador e servidor do IRGA de Alegrete, e foi até o altar. “Dei sorte em estar ali e registrar a cena. Foi realmente um lindo momento que comove e acredito que foi uma manifestação de Deus, porque os animais são obra divina da criação a quem cabe a nós respeitar”.

No dia 5, cães e gatos foram abençoados pelo Padre Silvio Quevedo em frente a sede da Matriz na praça Getúlio Vargas, no dia do santo que protege todos os animais.