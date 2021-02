Calor provoca explosão de focos do mosquito da Dengue nos bairros da cidade

Compartilhe















O calor e as chuvas constantes fazem eclodir focos de larvas de mosquito de Aedes Aegypti em Alegrete.

O setor de vigilância em saúde da Secretaria recebe centenas de ligações com reclamações da existência de larvas e mosquitos adultos em vários bairros da cidade.

A coordenadora, Luciana Pedroso Rossi, diz que o Aedes ataca só de dia, e para frear o aumento de focos que no mês de janeiro fechou em 175, é necessário ajuda das pessoas. Ela disse que a população está assustadas com a infestação de mosquitos adultos.

Até o pote do cachorro tem que ser limpo, diz a coordenadora, porque o ciclo do mosquito é de sete dias. Com poucos agentes, o trabalho é continuo e, às vezes, eles não podem entrar nos pátios com sujeira e acúmulo de lixo, o que potencializa o aumenta de focos do mosquito.

Com a pandemia o trabalho ficou ainda mais difícil, porque um decreto federal não permite a contratação de ninguém até dia 31 de dezembro deste ano.

A Coordenação destaca o trabalho dos vereadores Vagner Fan( MDB) e João Monteiro(PP) que estão realizando limpeza em bairros da cidade. As denuncias continuam sendo recebidas pela ouvidoria pelo fone: 0880 6441621

Vera Soares Pedroso