Produção de feno começa ser colhida no interior do Município

O setor de Extensão Rural e Assistência Técnica da Secretaria de Agricultura e Pecuária (SAP) atua intensamente proporcionando assistência técnica a produtores do município. No dia 09 de fevereiro, o técnico de pecuária de corte da SAP, o zootecnista Roberto Pereira, acompanhou o começo da safra de feno nativo na Cabanha Ibirocai, de propriedade do Médico Veterinário Thales Medeiros Ferreira da Costa. Esta atividade já é realizada há cinco anos. A colheita e confecção de feno começa nesse período do ano e a propriedade produz de 600 a mil fardos por ano, sendo parte utilizada para uso próprio.

A assistência técnica viabiliza o acompanhamento da qualidade da proteína bruta do feno, o qual na última análise foi de 9 – 12%, o que comprova que o nosso campo nativo, com manejo adequado, produz forragem de excelente qualidade. A propriedade também trabalha com bovinos de corte e ovinos. Na produção ovina, o programa de micronagem da Secretaria de Agricultura e Pecuária, em parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos – ARCO é uma ferramenta usada pelo produtor para auxiliar na seleção dos animais do plantel que são comercializados.

O secretário da SAP, Daniel Gindri coloca o setor de Extensão Rural e Assistência Técnica da pasta à disposição dos produtores e interessados para maiores informações.