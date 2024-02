Calorão abrasador continua nesta semana em Alegrete

Nesta segunda-feira, o dia começou com 23ºC e a máxima chegará aos 37ºC ao longo da tarde. Na terça-feira, a mínima será de 21ºC e a máxima chegará aos 39ºC; em ambos os dias, não há previsão de precipitações.

Quarta-feira, o dia começa com 23°C e a máxima atinge os 38°C. Na quinta-feira, o padrão se mantém, com a temperatura variando entre 25°C e 41°C. Já na sexta-feira, há uma pequena possibilidade de chuva, segundo a previsão. Espera-se 15 mm de chuva para o decorrer da tarde.

As altas temperaturas são explicadas por uma onda de calor oriunda do Oeste da Argentina. Segundo alguns especialistas, esse fenômeno tem ligação direta com as ações do El Niño, que está com seu efeito diminuído na região Sul do Brasil.