Alegrete conquista o título gaúcho de beach soccer com as gurias da Locomotiva

As gurias da Sociedade Esportiva Locomotiva venceram o campeonato gaúcho 2024. O título estadual de beach soccer veio para Alegrete, através das gurias da Locomotiva que triunfaram na competição realizada no Litoral Norte do RS.

O Campeonato Gaúcho de Beach Soccer disputado nos dias 3 e 4 de fevereiro, nas areias da Praia Grande de Torres, reuniu no masculino nove equipes e no feminino quatro. Todos na disputa pelo título maior do Estado na modalidade.

Acesso à Campereada é liberado nesta semana: veja o horário

Treze municípios estiveram em Torres, com jogos durante todo o sábado e as disputas finais no domingo. A Federação de Beach Soccer do Rio Grande do Sul foi realizadora do evento com apoio da Prefeitura de Torres através da Secretaria de Cultura e do Esporte.

As campeãs gaúcha Dinara; Eryca; Viviane; Graziela; Savana; Amanda; Rafinha; Joicinha; Lariane; Samanta; Simone e Daiane triunfaram nas areias de Torres. O técnico Lelo Carvalho comandou a equipe, com coordenação de Sérgio Bicudo.

Em sistema de quadrangular, onde as duas melhores equipes se enfrentaram na grande final, no primeiro duelo o Locomotiva fez 3 a 0 em cima das donas da casa, o Alca Soccer. Já no outro jogo, as gurias da Locomotiva foram superadas por 4 a 3 pelo bom time do Eldorado Phoenix. No último jogo em busca de avançar à final, as gurias de Alegrete aprontaram em cima do Thetts de Itaara, 8 a 2, e passaporte carimbado para a final.

Na disputa pelo título, a Locomotiva encontrou novamente as meninas de Torres. Mais uma vitória suprema das gurias da Locomotiva, 4 a 2, e festa na areia da Praia Grande.

Este homem deseja saber da mãe biológica de quem se separou há 39 anos

O 3° lugar foi para o Eldorado Phoenix, e Alegrete ainda brilhou com a atleta destaque e goleadora, jogadora Viviane, além da goleira Eryca (Locomotiva). O coordenador Bicudo agradece o apoio que a equipe recebeu, especialmente da prefeitura e da Liga Alegretense de Futebol. “Muitas pessoas nos ajudaram na caminhada. Agradeço às empresas Farmácia Ibirapuitã; Agro Posser; Solon Móveis Planejados; União Complexo Esportivo; Agroindústria Qualidade Gaúcha; Sott Alimentos; Tá Barato pra Caramba; Ecopampa Consultoria Ambiental; Macro Solar; Imar Revestimentos e Cia da Pesca.

Fotos: reprodução