Calorzinho acaba, logo vem chuva e frio

Esses dias quentes, atípicos para esta época do ano, precedem uma mudança de tempo na Região.

Depois do calor de quase 30º C, esta semana, na quinta vem chuva e novamente a queda das temperaturas.

caloriznho do final do mês de julho

O final do mês de julho e início de agosto será marcado pela volta do frio no Município.

O setor do comércio aguarda este frio para tentar aumentar as vendas de estoques de inverno, já que nas últimas semanas as temperaturas subiram.

Mas para quem acha que o frio foi embora engana-se, pois já na próxima sexta- feira (29) ele volta em Alegrete fazendo com que, novamente, precisemos tirar os agasalhos dos armários. Pela previsão, serão poucos dias com temperaturas mais baixas, porque o calorzinho tende a voltar e como já estaremos no mês de agosto a tendência será de dias com mais sol e mais quentes, porque estaremos nos aproximando da Primavera