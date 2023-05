Câmara aguarda a prestação de contas da Assercal com recursos do Carnaval

Passado quase dois meses do Carnaval de rua de Alegrete, a prestação de contas do valor de 700 mil liberados pela Prefeitura à Assercal, inicialmente para a obra dos camarotes, ainda não teve a sua devida prestação de contas. A obra nem chegou a ser concluída e os módulos de arquibancadas, em blocos de cimento, ainda estão inacabados na Avenida Inácio Campos de Menezes.

O empresário e carnavalesco Vado Mendonça que assumiu a Assercal, depois que o ex- presidente Gilson Vaucher se afastou por motivo de saúde, diz que estão esperando essa primeira prestação de conta, visto que a entidade precisa estar com tudo em dia para, futuramente, gestionar outros recursos. A atual comissão da Assercal aguarda a prestação de conta desse valor pelo ex presidente da entidade. Já em relação aos outros 352 mil liberados, posteriormente, para que a festa realmente fosse realizada e liberados à nova comissão da Associação Carnavalesca, Mendonça explica que já encaminhou todas as notas ao contabilista para fazer a prestação de contas. Esse valor, conforme Vado foi utilizado para os camarotes e arquibancadas móveis, comissão julgadora, iluminação da Avenida e som.

Tanto os 700 mil reais, que seriam para a obra dos camarotes fixos, como os outros 352 mil foram liberados via Prefeitura de Alegrete à Assercal. O prazo para prestação de contas de todo o valor, conforme o vereador Itamar Rodriguez é de 120 dias e finda em 1º de agosto. Ele diz que a Câmara aguarda esta prestação de contas para a partir daí realizar o seu trabalho de fiscalização da aplicação dos recursos.