Ginete que havia sofrido uma queda grave em rodeio já está em casa

O ginete Gustavo Silva já está em casa, após um período de muita apreensão e preocupação. Sua família expressa profunda gratidão a todos pelas orações e pela ajuda recebida durante esse difícil período. No último dia 29 de maio, durante um rodeio em Rosário do Sul, Gustavo sofreu uma queda do cavalo e bateu a cabeça, resultando em uma lesão grave que o deixou em coma. Ele foi transferido para Uruguaiana e permaneceu por 12 dias antes de ser transferido para a Santa Casa de Alegrete, onde ficou internado até o último final de semana. Ao todo, foram quase 30 dias de hospitalização.

Taciele Silva, irmã de Gustavo, entrou em contato com o PAT, e destacou que seu irmão é um devoto fervoroso de Nossa Senhora Aparecida, carregando consigo símbolos de sua fé, como uma imagem da Santa em seu peito e em seu chapéu. Gustavo é um peão campeiro, um trabalhador honesto e apaixonado pela arte da gineteada. A família reside na localidade do Querumana, em Alegrete.

Na terça-feira, ele iniciou as sessões de fisioterapia para ajudar na recuperação da coordenação motora. Além disso, teve uma consulta com um médico neurologista ontem. A irmã de Gustavo afirmou: “Realmente foi Deus”. No dia 18, enquanto ainda estava no hospital, o ginete recebeu uma surpresa especial: um bolo para comemorar seus 18 anos.

Desde pequeno, Gustavo acompanha seu pai, Vando da Silva, na lida campeira. As orações, ligações e o apoio de tantas pessoas têm sido uma fonte de consolo e força para a família, fazendo-os acreditar que daqui para frente a vida será marcada por mais cuidado e paz, conforme relatou a amorosa mãe Adelaide. A recuperação de Gustavo é um processo lento, mas o que importa para a família é tê-lo junto a eles, com saúde, sorrindo e feliz.