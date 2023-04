Homem que causou pânico na cidade foi preso pela Brigada Militar: na DP, foi ouvido e será liberado

Share on Email

De acordo com os policiais militares, há várias denúncias contra o indivíduo de 39 anos, somente nesta manhã, ele tentou quebrar vidraças, arrombar portas de estabelecimentos comerciais e quebrou registro de água, na Gaspar Martins. Além disso, há alguns dias jogou um extintor de incêndio contra a Sede da Delegacia Regional, tijolos em uma viatura que não teve danos por ser semi-blindada. Cerca de 30 dias atrás agrediu o funcionário de uma lancheira e quebrou máquinas de créditos. Nesta tarde, no momento em que foi abordado pelos policiais militares, também os ameaçou.

Indivíduo, descontrolado, depreda ônibus e lojas e faz chacota com autoridades em posts

Conduzido à Delegacia de Polícia de Alegrete, foi ouvido pela Delegada Fernanda Mendonça e o setor de investigação. Contudo, até então, não há evidencias de nenhum tipo de flagrante, portanto, ele foi ouvido e será liberado depois de um contato com o setor de saúde do município – haja vista que ele já tinha atendimento na rede. “Não se sabe se o acompanhamento é por uso de drogas ou algum outro problema. Já em relação às postagens nas redes sociais, algumas ele negou que tenha feito, mais específico em relação às ameaças aos educandários e falando sobre crianças. Diante da situação e sem nenhum registro com agravante, não há elementos que sustentem o flagrante”, citou a delegada.

Além das ameaças e danos, as postagens realizadas que foram atribuídas ao indivíduo em redes sociais provocaram pânico entre os pais e professores nos educandários, pois havia referência com a violência ocorrida em Santa Catarina recentemente.