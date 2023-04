Luila “Furacão” estreou arrasando no Carnaval alegretense

Treinadora profissional de educação física, mãe de dois filhos, faixa marrom de Jiujitsu, ex-bailarina e com uma veia artística no DNA – também são algumas das definições da destemida alegretense.

Luila citou que nunca havia participado do carnaval, apesar de ser uma grande admiradora. No ano passado, foi convidada para ser destaque da escola, Nós Os Ritmistas, e aceitou com muita alegria. Para ela, o período foi ainda mais relevante pelas amizades que conquistou e por participado de todas as etapas do retorno do Carnaval.

Durante os ensaios e todas as atividades foi eleita pela diretoria musa oficial da escola. “Fiquei surpresa e muito feliz, e me dediquei ao máximo para fazer bonito na quadra e Avenida. Apesar de receber críticas por não ter nascido em família carnavalesca e não ter sido criada no meio, não dei ouvidos e segui firme. Minha performance na avenida recebeu o título de “Luila furacão “, e eu adorei! Já quero trocar meu RG (risos). Mas confesso que nada melhor pra definir a intensidade e dedicação que fui e continuarei sendo, pela minha escola, pelo samba e pelo carnaval”- citou.

Em uma página que fala sobre o Carnaval com mais de 200 mil seguidores(SambaTotal), algumas imagens sobre musas da maior festa popular foram postadas entre elas, da Luila que teve uma repercussão impensável pra ela, conforme descreveu. Com mais de 5 mil curtidas em poucas horas, o instagram dela está com quase 9k de seguidores.

“Minha caixa de mensagens no Instagram e Facebook estão lotadas, confesso que não esperava toda essa repercussão, mas estou muito feliz por esse reconhecimento, pois não medi esforços pra representar com todo meu amor à minha escola Nós Os Ritmistas na Avenida”