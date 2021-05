Câmara aprova contratação temporária de professores para a Rede Municipal

Compartilhe















Foi aprovado na sessão, desta segunda-feira, 24, na Câmara de Vereadores, projeto do Executivo que autoriza a contratação temporária de 10 (dez) Professores, em caráter emergencial para atender as necessidades da Administração Pública Municipal.

De acordo com a Secretaria de Educação, Angela Vieiro vão ser contratados professores para as áreas de educação infantil, ciências e matemática.

Depois de ser aprovado pela Câmara o processo volta para à Prefeitura e vai passar pelos trâmites burocráticos para se efetivar a contratação. Os interessados devem aguardar o desenrolar do processo e as inscrições serão na própria Secretaria no prédio do Centro Administrativo Municipal.

As escolas da Rede Municipal voltaram às aulas presenciais a mais de uma semana, embora a grande maioria dos alunos não tenha voltado às escolas. As aulas também continuam remotas com alunos estudando, on line, e alguns recebem o material impresso em casa.

Alegrete tem 35 escolas na rede Municipal de Ensino, entre as urbanas e as rurais em mais de cinco mil alunos.

Vera Soares Pedroso