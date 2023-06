Câmara aprova espaço em homenagem a Beto Peres na Zona Leste

A Câmara, aprovou na sessão ordinária da última quinta-feira (26) projeto de lei do vereador Eder Fioravante que visa prestar homenagem ao falecido e histórico cônsul gremista Beto Peres.

O projeto, visa construir um largo com o nome do torcedor gremista e,será construído na localidade da bifurcação formada pela divisa do Obelisco do Sesquicentenário da Revolução Farroupilha e intersecção das Avenidas Tiarajú e Caverá.

Estivaram presente na solenidade, a família do homenageado, representada pela filha Vanessa Peres e netos, assim como do cônsul do Grêmio em Alegrete, Adão Ramos.

A Câmara recebeu também diversos torcedores do tricolor, que vieram prestigiar a homenagear Beto, que foi muito mais do que cônsul do Grêmio por quase três décadas, mas fez deste cargo um instrumento de motivação ao esporte, engajou a torcida do seu time em dezenas de projetos sociais e movimentou a cena esportiva da cidade e região.

A homenagem foi saudada por todos oradores que estavam presente na sessão, Beto Peres foi um comerciante obstinado pelo imortal tricolor, que fez da sua relevância um objeto de inspiração para outras gerações sobre como amar um clube de futebol.

Fotos assessoria CMA