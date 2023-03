Professora Simara cumpriu sua missão com louvor

A educadora faleceu neste domingo(26), em Porto Alegre, onde estava internada devido ao tratamento. Há dois anos, a alegretense que era uma grande apaixonada pela arte de ensinar, pois tinha prazer em ver o conhecimento repassado aos alunos que tinham muito carinho pela “profe”, foi diagnosticada com Mielodisplásica(câncer na medula).

Leia Mais: Mea-culpa: Gilson Vaucher diz que se responsabiliza pelos erros na construção da obra do Carnaval

Ela atuava há mais de 16 anos na EMEB Fernando Ferrari, no Capão do Angico e a irmã Taiana Cunha comentou que ela amava lecionar.

Taiane disse que chegou a ser doadora de medula, há um mês. Simara era casada com ex-patrão do CTG Honório Lemes Márcio Silva. Eles ficaram à frente da entidade de 2019 a 2021.

“Nossa família toda sempre esteve envolvida no CTG Honório Lemes, desde criança participamos de todas as atividades e ela tinha muito orgulho de atuar pela entidade – tudo sempre foi feito acima de tudo com muito amor. Ela tinha um coração imenso – pontuou a irmã.

Leia Mais: Músico virou “dono de casa” na pandemia e diz que foi a melhor escolha que fez na vida

Simara deixa o esposo, os pais, Ramão e Iolanda; três irmãs – Taiane, Tainara e Simone. Os sobrinhos – Aniele, Maicon, Benício, Vitória e Théo – eram os filhos de coração.

Nas redes sociais são incontáveis manifestações de carinho e de homenagens. Dentre elas da também professora Giciéli Hohemberger Barúa “estou arrasada com a notícia…a dor é imensa….Simara Cunha, minha irmã do coração, encerrou um ciclo de lutas e muitos sonhos. Minha alma chora em ter de dizer adeus e ao reler a última mensagem, no dia do meu aniversário, há cinco dias”- descreve.

Já Emanuel Freitas acrescentou: Simara Cunha , gratidão por todos os ensinamentos, na tua caminhada, tu foste luz!

Tua alegria, teu brilho no olhar, teu acolhimento foram o diferencial na minha vida! Tenho orgulho de ter você como mentora, professora e amiga! Obrigado por todo o amor que dedicou, se hoje sou um bom profissional, parte disso vem de ti!

Descansa em paz, na certeza de que concluiu tua missão, e na certeza que de o reencontro será breve.

“Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou”. Apocalipse 21:4-5”- encerrou.

Leia Mais: PM aposentado diz que milagre salvou sua família

A irmã Taiane citou: é com pesar e com muita tristeza em nossos corações que comunicamos a todos os amigos e familiares o falecimento da nossa amada e guerreira Simara Cunha… Que Deus na sua infinita bondade lhe receba de braços abertos!

As últimas homenagens a Simara estão acontecendo na Funerária Angelos, na rua Daltro Filho – 220, Centro. O sepultamento será nesta segunda-feira(27), às 9h, no Cemitério Público Municipal, em Alegrete.