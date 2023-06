Caixa Federal interditada devido a queda de parte do teto da agência

O atendimento da agência da Caixa Econômica Federal está inteditado em Alegrete neste dia 27. Um dos motivos foram os problemas em parte do teto no auto atendimento e nos demais setores da agência. Parte do teto caiu devido a um vazamento de água e, com isso, pelas imagens as salas não tem condições de trabalho e nem atender os clientes. No último final semana, o auto atendimento ja apresentava problemas.

Nenhum dos serviços da Caixa vai atender o público e muitos clientes estavam na frente da agência na manhã desta terça- feira. Conforme a gerência local, o problema foi na caixa de água do prédio e já foi tomado providências para conserto e não há previsão de quando os serviços serão regularizados.

Cliente na frenta da agência em Alegrete