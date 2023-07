Câmara, com um a menos, volta do recesso na quinta-feira

Hoje, o Poder Legislativo tem 14 vereadores, mas a previsão é dar dar posse ao suplente e reiniciar os trabalhos com todos os 15 previstos por lei, para este Poder aqui em Alegrete.

Findado o trabalho da Comissão Processante que trabalhou neste caso, diz Cléo Trindade que presidiu essa comissão, junto com o presidente da Câmara, vereador Luciano Belmonte e a Assessoria Jurídica da Casa foi oficiado à Justiça Eleitoral que vai decidir sobre a posse do vereador que vai ocupar a vaga no Poder Legislativo de Alegrete. A candidata suplente que neste caso poderá ocupar a vaga de Bocão é Fátima Marchezan a suplente do PP que fez 692 votos na última eleição.