Avó faz comovente apelo para o neto internado na Santa Casa

Em uma desesperada busca por doadores de sangue, a avó e voluntária de longa data, Mariza Oliveira, faz um apelo comovente à comunidade para ajudar seu neto, Nicolas Menezes Alves, que está internado na Santa Casa de Alegrete em estado de saúde delicado. O garoto precisa urgentemente de doadores com tipagem sanguínea B positivo, mas todos são convidados a doar para reforçar o estoque do Hemocentro regional.

Mariza Oliveira, uma incansável defensora de causas sociais há muitos anos, está agora enfrentando uma das batalhas mais importantes de sua vida: encontrar doadores de sangue compatíveis para salvar a vida do neto, Nicolas. A família está apreensiva com a situação, mas mantém a esperança na solidariedade da comunidade.

O Hemocentro de Alegrete, localizado na rua General Sampaio, ao lado da Santa Casa, será o ponto de coleta para todas as doações. O horário de atendimento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 13h, exceto às quartas-feiras. Mariza ressalta que se a pessoa não puder doar, que compartilhe a informação. Ela agradece a todos.

É importante destacar que as doações de sangue podem ser feitas por pessoas entre 16 e 69 anos de idade. Para os menores de 18 anos, é necessário o consentimento dos responsáveis, e para os doadores com idade entre 60 e 69 anos, é obrigatório que já tenham doado antes dos 60 anos. Além disso, é preciso que o candidato pese, no mínimo, 50 quilos e esteja em bom estado de saúde. No dia da doação, é imprescindível estar descansado, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores e não estar em jejum. Também é necessário levar um documento de identidade com foto.