Seus herdeiros não precisam fazer inventário

A doação é o meio indicado para quem deseja partilhar seus bens ainda em vida. Através da doação o proprietário doa seus bens ou parte deles a quem desejar e, após o seu falecimento este bem não precisará ser inventariado.

Existem várias formas de assegurar aquele que doa e aquele que recebe o bem como por exemplo, a doação com reserva de usufruto vitalício que nada mais é do que o ato de dar algo a alguém, mantendo o direito de usufruir deste bem, neste caso após a morte do doador o donatário somente realizará a extinção do usufruto, o que não necessita de processo.



Na doação ainda é possível, entre várias hipóteses de cláusulas e condições, incluir a cláusula de incomunicabilidade que é aquela em que o doador estabelece que o bem móvel ou imóvel recebido não poderá ser transferido por ocasião do casamento. Isso significa que o cônjuge, ou futuro cônjuge, do indivíduo beneficiado pela doação, não terá direito sobre o bem quando.

MAS E SE O BENEFICIÁRIO MORRER ANTES DO DOADOR? Neste caso é possível que o bem doado retorne ao patrimônio do doador, basta incluir a cláusula da REVERSÃO através da qual o doador estipula que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário.



Portanto a opção por realizar a partilha em vida ou doação é cada vez mais comum, principalmente entre ascendentes e descendentes, como uma maneira de adiantar herança e evitar o inventário.

