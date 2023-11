Câmara concede Mérito Legislativo à cinco empresários de Alegrete

A proposição do vereador Jaime Duarte foi aprovada por unanimidade entre os demais parlamentares e se concretizou.

O mérito homenageou cinco personalidades empresariais do município. Cabe destacar que cada bancada indicou um nome para receber a distinção na casa legislativa.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Márcio Fonseca do Amaral, do presidente da câmara Luciano Belmonte e do proponente da noite, vereador Jaime Duarte. Receberam a distinção no plenário pela bancada pedetista a empresária Vanessa Medeiros (Oficina da Unha), pelo Republicanos Cláudio Fontoura Hernandez, diretor-executivo da Fonther. A escolha do Partido Progressista recaiu sobre o empresário da construtora Alegretense Luís Henrique Leal.

Pelo PT, a distinção foi concedida à longeva Casa Rezende, do casal José Roberto Rezende de Lima e Neuza Rezende de Lima. Os familiares Iara Sena Vaz e Caetano Rezende de Lima receberam a distinção empresarial. Já a bancada do MDB homenageou a empresária Danielle Barbosa Figueiredo (Braseiro).

Na presença de familiares e convidados, os agraciados receberam das mãos dos vereadores o mérito pelos serviços relevantes e atuação destacada no ramo empresarial da cidade. Vídeos institucionais das empresas citadas e a história empresarial foram veiculados na sessão, entre aplausos e muita emoção dos homenageados. Cada discurso dos empresários enfatizou a importância da distinção, reforçada pelo prefeito e seguida pelos vereadores Belmonte e Jaime.

Fotos: assessoria da CMA