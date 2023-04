Câmara concede Mérito Legislativo à engenheira civil Luana Ferreira Hohemberger

O Mérito Legislativo, honraria outorgada pelo parlamento alegretense, a figuras que engrandecem o Município, foi entregue em sessão solene na noite da última quarta-feira (13), à engenheira Luana Ferreira Hohemberger. Proposto pelo vereador João Leivas, o Mérito Legislativo foi aprovado por unanimidade na Casa.

A sessão foi conduzida pelo presidente da Câmara Municipal e prestigiada pelo vice-presidente Bispo Ênio. Luana é alegretense e formou-se pela Unipampa e desde então tem atuação destacada na comunidade. Integrou o Conselho Municipal de Habitação e foi presidente da Sociedade de Engenharia e Arquitetura de Alegrete. Atualmente é coordenadora da Comissão de Engenharia Civil da Inspetoria do CREA Alegrete.

Essas e outras tantas atividades foram destacadas na sessão solene, prestigiada por figuras como o ex-vereador Osvaldo Chibiaque, Lulo José Pires Correa (inspetor chefe do CREA), Sivens Carvalho, representando a OAB, e Vanessa Moraes, da Juventude do MDB.

Em seu pronunciamento, a engenheira Luana destacou o orgulho de ter sua formação na Unipampa, uma universidade pública, onde agora retornou como professora. Sensibilizada com a homenagem, agradeceu aos vereadores, em especial ao proponente, João Leivas, assim como ao grande número de amigos que lá estavam aplaudindo a engenheira. Luana é casada com Rumenigue Hohemberger, com quem tem as filhas Manoela e Mariana.

Fotos e Fonte: assessoria de imprensa CMA