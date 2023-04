Festival da Linguiça define ampla programação na primeira edição

De uma proporção que até então parecia distante, Alegrete que é a Capital da Linguiça terá o primeiro Festival com uma vasta programação e a expectativa de um grande público, além de muitas entidades e autoridades, não apenas do Município que estarão prestigiando o evendo. Mais uma iniciativa da Prefeitura por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em parceria com o Sindicato Rural de Alegrete (SRA), Centro Empresarial de Alegrete (CEA) e Associação Alegretense de Agroindústrias (ALEGRO).

O 1° Festival Estadual da Linguiça Campeira Tradicional será nos dias 14, 15 16 de abril, no Parque Doutor Lauro Dornelles. A iniciativa visa enaltecer o produto tradicional do município como forma de incentivo ao turismo e traz diversas atrações que movimentam e diversificam as alternativas ao público que irá prestigiar o evento.

Abaixo, confira a programação completa:

14/04 – sexta-feira

• 8h – Curso “Embutidos e derivados de carne” – SENAR – stand SRA

– III Rodeio Crioulo do Alegrete – Pista de provas

• 8h15 – Café com Inovação – Apresentação Ecossistema de Inovação de Alegrete e Lançamento do II Seminário Alegrete – Uma Cidade Inovadora – Pavilhão da Feind

• 8h30 – Assembleia da União dos Legislativos da Fronteira Oeste (ULFRO) – Casarão

• 10h – Palestra “Show com o Empreendedor Social Chiquinho Divilas” com apresentação pelo Programa Inova RS do Governo do Estado (público alvo: estudantes) – Palco principal

• 14h – Reunião da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste do RS (AMFRO) – Casarão

• 14h30 – Painel “Agroindústrias e o Sistema de Inspeção Municipal (SIM)” – Restaurante do parque

• 15h – Painel de Turismo Regional com Ivane Favaro, projeto RADAR/SEBRAE e Lançamento do II Fórum Municipal de Turismo de Alegrete – Palco principal

• 17h – Palco Pitchs “Nossa terra, nossa gente, nossas riquezas” – Palco Feind

• 19h30 – Abertura Oficial do I Festival Estadual da Linguiça Campeira Tradicional e Lançamento Oficial da 14ª Semana Arrozeira de Alegrete com degustação de arroz com linguiça pela Panela Campeira da Associação dos Arrozeiros de Alegrete (AAA) e IRGA – Restaurante do parque

• 21h – Show de Abertura – Lisandro Amaral – Palco principal

15/04 – Sábado

• 8h – Continuação do Curso “Embutidos e derivados de carne” – SENAR – stand SRA

– III Rodeio Crioulo do Alegrete – Pista de provas

•8h30 – Apresentação do Projeto “O Arroz Faz Bem” – Associação dos Arrozeiros de Alegrete (AAA) – Casarão

• 9h10 – Palestra “Carne do Pampa Gaúcho: do campo à mesa do consumidor” – Associação dos Engenheiros Agrônomos de Alegrete (AEAA) e Sociedade de Agronomia do Rio Grande do Sul (SARGS) – Casarão

• 9h50 – Palestra “Controle de qualidade na produção de embutidos cárneos” – IFFar Alegrete – Casarão

• 10h30 – Painel “Programa Estadual da Agroindústria Familiar” – EMATER – Casarão

• 15h – Mostra de cães – Espaço Bicharada – URCAMP – Pista de ovinos

• 16h – Painel “A Agroindústria na Economia do RS” – Casarão

• 17h30 – Workshop “Olivas e Azeites do Pampa” – A produção de oliveiras e a harmonização do azeite de oliva com queijo e linguiça – stand SRA

• 18h – Workshop da Associação dos Mecânicos, Metalúrgicos e Eletricistas de Alegrete (AMMEA) – Casarão

• 18h30 – Workshop “A Linguiça Campeira do Alegrete: do princípio à produção atual” (degustação linguiça c/ bolacha) – Restaurante do parque

• 21h – Show Quarteto Coração de Potro – Palco principal

• 22h30 – Show Léo Pain – Palco principal

16/04 – Domingo

• 8h – Paleteada Força A e B do Núcleo de Criadores e Cavalos Crioulos de Alegrete – NCCCA – Pista de provas

– III Rodeio Crioulo do Alegrete – Pista de provas

• 10h30 – Início Concurso Gastronômico “Tudo que tiver linguiça” – Restaurante do parque

• 17h30 – Mateada com entrega da premiação do Concurso Gastronômico e atrações locais – Palco principal

• 18h30 – Show “Os Chacreiros” – Palco principal

• 20h – Show de encerramento – Luiz Marenco – Palco principal

O evento também disponibilizará o seminário “Memorial da Assembleia Constituinte Republicana (1842)” na sexta-feira, 13, às 08h30, no Casarão. Além disso, conta com outras atrações como o Espaço Olivas e Azeites do Pampa; o Espaço Sabor do Alegrete; o Bolicho do Festival – centro comercial de produtos e serviços; o Feirão de carros; a Exposição de carros antigos; o passeio/trilha com jipeiros da Associação Baguais do Barro; a Feira do Artesanato Regional; o Espaço Piá – brinquedoteca, brinquedos infláveis; a Escolinha de Trânsito da Brigada Militar, o Stand da UFSM e SEDETUR – Divulgação do Dia de Campo “Projeto Flores para Todos” e Agroturismo no Baita Chão e a Mostra das agroindústrias com degustação e venda de produtos.

Também haverá a distribuição de erva mate e água quente para o chimarrão, bem como praça de alimentação em parceria com entidades filantrópicas.