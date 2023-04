Assembleia Constituinte Farroupilha de Alegrete é tema de ciclo de palestras

O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico de Alegrete – COMPAHCA, a Câmara Municipal de Alegrete, a Escola do Legislativo Alegrete e a Escola de Humanidades da PUC-RS promovem o Ciclo de Palestras sobre a Assembleia Constituinte Farroupilha de Alegrete. O evento acontece no próximo dia 14 de abril, sexta-feira, com abertura do evento a partir das 8h15min.

A programação segue durante todo o dia, no Plenário da Câmara Municipal de Alegrete, e reúne grandes nomes em uma jornada histórica. A apresentação estará a cargo do Prof. Dr. Édison Hüttner e Conselheiro Homero Dornelles. Às 9h inicia a palestra O constitucionalismo Farroupilha, com o palestrante: Dr. Miguel Frederico do Espírito Santo. A partir das 10h30min – A questão do trabalho livre na Constituinte

Farroupilha a cargo do Prof. Dr. Cláudio Lopes Preza Júnior.

No período da tarde, o alegretense Dr. Adão Faraco fará uma palestra sobre Reconstituição Republicana Farroupilha às 14h. Logo em seguida A Paz de Ponche Verde com o palestrante Dr. Orci Paulino Bretanha Texeira. A última palestra está prevista para às 17, abordando o tema de vida sobre o presidente da Assembleia Constituinte Republicana Hildebrando de Freitas Pedroso, palestra a cargo do Dr. Édson Huttner.

O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas online (o link pode ser acessado no Facebook da Câmara Municipal de Alegrete ou no site da Câmara Municipal). O ciclo acontece no plenário Gaspar Cardoso Paines da Câmara é terá certificação de dez horas.

Foto: reprodução