Previsão de combo com frio e chuva nesta quinta-feira

As nove da manhã as ruas do centro estavam praticamente vazias, bem diferentes dos últimos dias. Quem saiu cedo de casa, neste dia 14, sentiu a mudança brusca do tempo em Alegrete. De uma temperatura de cerca de 28ºC na quarta, hoje amanheceu 14ºC e o vento no início da manhã promoveu uma sensação de mais frio.

Médicos do IPE Saúde decidem por paralisação até maio

E esta primeira sensação de frio, em pleno outono, mudou os figurinos nas ruas. Moletons e a volta das calças, ou abrigos marcam o visual de quem circulou a pé na cidade. Essa mudança de temperatura traz, também, problemas respiratórios como resfriados, gripes, sinusites e rinites. É recomendado sempre a ingestão de muita água e as frutas da época para ajudar a fortalecer o sistema imunológico.

Morre alegretense vítima do acidente com Van em SP