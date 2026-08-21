Câmara de Alegrete já gastou R$ 74,5 mil em diárias para vereadores em 2026

O Portal Alegrete Tudo conferiu os gastos com diárias realizados pela Câmara de Vereadores de Alegrete nos primeiros sete meses de 2026. Os dados foram extraídos do Portal da Transparência do Legislativo, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de julho de 2026 e a modalidade de despesa “diárias”.

No período, o Legislativo alegretense contabilizou R$ 74.550,00 em diárias destinadas aos vereadores. Dos 15 parlamentares que integram a Câmara, três não utilizaram o recurso no período: José Rubens Pillar, Gilmar Martins e Eder Fioravante.

O valor representa um aumento de aproximadamente 74,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando as despesas com diárias dos vereadores somaram R$ 42.787,50.

Os dados disponíveis no Portal da Transparência apresentam os pagamentos de forma individualizada, permitindo consultar o vereador beneficiário, o destino da viagem e a atividade relacionada ao deslocamento.

Quem recebeu diárias

Conforme o levantamento realizado a partir dos dados disponibilizados no Portal da Transparência, os valores pagos individualmente foram:

Firmina Soares (Fuca)/PDT: R$ 15.592,50

R$ 15.592,50 Rudi Pinto/PDT: R$ 10.920,00

R$ 10.920,00 Joceli Oviedo/MDB: R$ 9.712,50

R$ 9.712,50 Patrícia Felix (Patty Bronze): R$ 7.560,00

R$ 7.560,00 Caroline Figueiredo (Carol)/MDB: R$ 6.562,50

R$ 6.562,50 João Monteiro/PP: R$ 5.512,50

R$ 5.512,50 Paulo Bérquo/PT: R$ 5.250,00

R$ 5.250,00 Leandro Meneghetti (Vaca Magra)/PL: R$ 3.990,00

R$ 3.990,00 Pedro Ataides (Pedro da Paraíso)/MDB: R$ 3.675,00

R$ 3.675,00 Vagner Fan/PL: R$ 2.887,50

R$ 2.887,50 Cléo Trindade/MDB: R$ 2.100,00

R$ 2.100,00 Jaime Duarte/Republicanos: R$ 787,50

Os três vereadores restantes — José Rubens Pillar, Gilmar Martins e Eder Fioravante — não registraram recebimento de diárias no período analisado.

Quanto vale uma diária?

As diárias destinadas aos vereadores têm caráter indenizatório e são destinadas a cobrir despesas decorrentes de deslocamentos realizados para atividades relacionadas ao exercício do mandato.

Entre as despesas que a verba pode auxiliar a custear estão alimentação, hospedagem e locomoção, conforme as regras estabelecidas pela legislação e pelas normas internas do Legislativo.

De acordo com os valores informados no levantamento, a diária para deslocamentos dentro do Rio Grande do Sul é de R$ 420,00.

Para Porto Alegre e municípios localizados a mais de 400 quilômetros da sede, o valor passa para R$ 525,00.

Em deslocamentos para fora do Rio Grande do Sul, o valor informado é de R$ 630,00 por diária. Já para viagens a Brasília, o valor chega a R$ 840,00 por dia.

Os mesmos valores são aplicados aos servidores do Legislativo, conforme as regras de concessão estabelecidas pela Câmara.

Para que servem as diárias?

As diárias têm como finalidade viabilizar o deslocamento de vereadores para compromissos relacionados ao exercício do mandato. Entre as atividades que podem justificar uma viagem estão eventos, cursos, reuniões, encontros institucionais e agendas de trabalho.

Também podem ocorrer deslocamentos para busca de recursos e articulação política em favor do município, incluindo agendas com deputados estaduais e federais, desde que vinculados às atribuições parlamentares e observados os requisitos previstos nas normas da Câmara.

O pagamento da diária não representa, por si só, irregularidade. Trata-se de uma verba prevista para custear despesas decorrentes de viagens oficiais, desde que a concessão observe a legislação, os atos normativos do Legislativo e as exigências de comprovação.

Transparência permite acompanhar os gastos

Uma das principais ferramentas para acompanhar a utilização das diárias é o Portal da Transparência da Câmara Municipal. Por meio da plataforma, o cidadão pode consultar os pagamentos realizados e verificar informações relacionadas às viagens, como beneficiário, destino, período e motivo do deslocamento, conforme os dados disponibilizados pelo Legislativo.

A prestação de contas é parte do processo de utilização das diárias e deve observar as regras estabelecidas para a concessão do benefício.

Gasto aumenta em relação a 2025

A comparação com o primeiro período analisado de 2025 mostra crescimento expressivo da despesa.

Em 2025, foram R$ 42.787,50 em diárias. Em 2026, o montante chegou a R$ 74.550,00, uma diferença de R$ 31.762,50, equivalente a aproximadamente 74,2% de aumento.

O levantamento, entretanto, considera apenas os valores pagos e registrados como diárias no período informado. O montante, por si só, não permite avaliar a finalidade ou a efetividade de cada viagem, sendo necessário consultar individualmente os registros de cada deslocamento e suas respectivas justificativas.

O Portal Alegrete Tudo acompanha os dados públicos e os gastos do Legislativo com o objetivo de ampliar o acesso da população às informações sobre a utilização dos recursos públicos.