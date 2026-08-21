Saiba quantos milhões cada partido terá para as eleições de 2026

As eleições de 2026 terão uma forte movimentação financeira entre os partidos que lançaram candidaturas ao governo do Rio Grande do Sul. Quatro siglas que terão candidatos ao Palácio Piratini, PL, MDB, PDT e PSDB, receberão, juntas, mais de R$ 1,5 bilhão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como Fundo Eleitoral.

Em todo o país, o Fundo Eleitoral distribuirá R$ 4,9 bilhões entre 30 partidos neste ano. A divisão dos recursos segue critérios estabelecidos em lei, entre eles o tamanho das bancadas das siglas no Congresso Nacional.

Entre os partidos que lançaram candidaturas majoritárias no Rio Grande do Sul, o PL terá a maior fatia nacional, com R$ 881,6 milhões. A legenda tem Luciano Zucco como candidato ao governo estadual.

De acordo com as regras definidas pela direção nacional, 70% dos recursos serão distribuídos seguindo percentuais previstos na legislação, enquanto os outros 30% ficarão sob deliberação da executiva nacional. A definição poderá considerar critérios como pesquisas eleitorais, potencial eleitoral dos candidatos e objetivos partidários.

MDB terá R$ 400 milhões

O MDB, que apresenta Gabriel Souza como candidato ao governo do Estado, terá direito a R$ 400 milhões do Fundo Eleitoral.

A resolução da legenda estabelece que R$ 170 milhões sejam destinados a candidaturas de deputados federais, estaduais e distritais, com prioridade para os candidatos à Câmara Federal. Outros R$ 50 milhões serão destinados às candidaturas ao Senado e R$ 50 milhões às campanhas para governador e vice.

Além disso, R$ 30 milhões serão destinados aos diretórios estaduais. Os R$ 100 milhões restantes permanecerão sob controle da direção nacional, incluindo recursos destinados ao cumprimento das cotas de gênero e raça.

PDT contará com R$ 169,2 milhões

O PDT, que tem Juliana Brizola como candidata ao governo gaúcho, receberá R$ 169,2 milhões do FEFC.

A direção nacional reservou inicialmente R$ 50,7 milhões para garantir a reserva destinada às candidaturas femininas. Dos R$ 118,4 milhões restantes, R$ 84,6 milhões serão destinados às campanhas proporcionais.

Desse montante, R$ 67,7 milhões serão destinados a candidatos a deputado federal e R$ 16,9 milhões a deputados estaduais e distritais. As candidaturas majoritárias, que incluem governador e senador, dividirão outros R$ 33,8 milhões.

PSDB terá R$ 147,8 milhões

O PSDB, que lançou Marcelo Maranata para disputar o governo do Rio Grande do Sul, terá R$ 147,8 milhões do Fundo Eleitoral. A resolução aprovada pela direção nacional estabelece que as candidaturas majoritárias estaduais poderão receber até 50% do valor destinado à legenda. As candidaturas proporcionais deverão receber, no mínimo, os outros 50%.

Distribuição segue regras eleitorais

A legislação eleitoral determina ainda a destinação de recursos para candidaturas femininas e para pessoas pretas e pardas. Os partidos estabelecem, por meio de suas resoluções internas, como será feita a distribuição dos valores disponíveis entre seus candidatos e diretórios.

Apesar de as quatro siglas terem candidaturas ao governo do Estado, os recursos do Fundo Eleitoral não são destinados exclusivamente às disputas majoritárias. A maior parte das verbas, conforme as regras definidas por cada legenda, também será empregada nas campanhas para deputados federais, estaduais e senadores.