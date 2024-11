Câmara de Vereadores homenageia empreendedores com o Mérito Legislativo Empresarial

Share on Email

Na noite de quinta-feira, 21 de novembro de 2024, o plenário da Câmara Municipal de Alegrete sediou a Sessão Solene de Mérito Legislativo Empresarial 2024. Instituída pela Lei nº 6.695, de 31 de julho de 2023, proposta pelo vereador Jaime Duarte, a homenagem reconhece empresários que se destacam no fortalecimento da economia e na geração de empregos no município.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o presidente da Câmara, vereador Moisés Fontoura, e o secretário de Educação, Cultura e Lazer, Rodrigo Guterres, representando o Executivo Municipal. Os vereadores Firmina Soares, Fátima Marchezan, João Leivas, João Monteiro, Luciano Belmonte e Vagner Fan também participaram da solenidade, ao lado do vereador Jaime Duarte, autor da lei.

Os homenageados deste ano, indicados pelas bancadas legislativas, foram Adão Arialdo Brasil da Fontoura Junior (PL), Ademir Borba (Republicanos), Alcina Prado dos Santos (Progressistas), Edson Gladimir Trindade Muniz (PDT), Everton Dias da Costa (MDB), e Leonardo Pereira Freitas (PT).

Trajetórias de destaque

Adão Arialdo Brasil da Fontoura Junior (PL)

Adão começou sua carreira em 1994 na Sobela Veículos, destacando-se na venda de consórcios. Em 2000, fundou a Blackout Films e Acessórios e, posteriormente, a marca Dfensul, além de atuar como franqueado das Lojas Oi desde 2019. Hoje, emprega cerca de 90 colaboradores em diversas cidades e investe em segurança e no setor rural.

Ademir Borba (Republicanos)

Proprietário da TOV Sorvetes, fundada em 2001, Ademir Borba transformou a empresa em referência no segmento, oferecendo qualidade e acessibilidade. Natural de Frederico Westphalen, o empresário se destaca pela geração de empregos e pelo impacto econômico positivo em Alegrete.

Alcina Prado dos Santos (Progressistas)

Natural de Alegrete, Alcina lidera a empresa Hortaliças do Garrot, fundada em 2019, com foco em produtos orgânicos. Casada e com uma trajetória marcada pela superação, ela transforma a agricultura familiar em exemplo de sucesso.

Edson Gladimir Trindade Muniz (PDT)

Com uma longa história de empreendedorismo, Edson é proprietário de duas lotéricas e foi pioneiro na implementação do “CaixaAqui” em Alegrete. Além de contribuir com o comércio local, realiza trabalho voluntário na Casa Espírita Anna Bittencourt, refletindo seu compromisso social.

Everton Dias da Costa “Gordo” (MDB)

Conhecido como Gordo, Everton é sócio-proprietário do Posto São Cristóvão e fundador da 275 Lavagem Automotiva. Reconhecido pelo atendimento de qualidade e pela solidariedade, é referência no mercado de combustíveis e na ajuda à comunidade.

Leonardo Pereira Freitas (PT)

Empresário jovem, Leonardo fundou a primeira empresa de transporte por aplicativo em Alegrete, a Garupa, além de atuar em telecomunicações. Com visão empreendedora, é neto e filho de ex-vereadores e se destaca pela inovação no mercado local.

Os vereadores destacaram o impacto positivo dos homenageados na economia local, reforçando a importância de suas contribuições. Em seus agradecimentos, os empresários enfatizaram o papel do trabalho e da inovação no desenvolvimento do município, emocionando os presentes.

A Sessão Solene de Mérito Empresarial reafirma o compromisso da Câmara Municipal de Alegrete em valorizar iniciativas que promovam o crescimento econômico e social da cidade, destacando a importância do empreendedorismo na construção de uma comunidade próspera.

Com informações e fotos: Assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Alegrete