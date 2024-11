VFA, a força feminina alegretense na final da Liga Gaúcha de Voleibol em Restinga Seca

A Liga Gaúcha de Voleibol, competição estadual e amadora, é realizada de março a novembro de cada ano, que visa difundir o voleibol no Estado do Rio Grande do Sul. Dividida em cinco regiões independentes, tendo várias etapas classificatórias e etapas finais, regionais e estaduais.

Neste ano, a final estadual acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro no ginásio Antônio Meneguethi, no Recanto do Maestro, na cidade de Restinga Seca. Os jogos serão transmitidos através do Facebook e pelo YouTube da Liga.

O município de Alegrete terá o VFA como representante. As gurias disputaram seis etapas pela IV região e foram pódio em todas elas. Com a classificação em 1º lugar na região, ganharam vaga na grande final. A equipe comandada pelos técnicos Rodrigo Alemão e Rodrigo Lemes, venceram a 1ª etapa em Rivera, 5ª em Rosário do Sul e a 6ª e última em Alegrete. Nas cidades de Uruguaiana e Manoel Viana foram 3º e vice na 2ª etapa sediada em Alegrete.

Para a final da LGV estão relacionadas as atletas:

Ponteiras:

Chiara Valsecchi

Anna Luiza Voos

Érica de Vargas

Opostas:

Aricele Machado

Bruna Dias

Valéria Mendonça

Centrais:

Marciele Lopes

Hellen Czekster

Suli Rossato

Levantadoras:

Fabiane Cardona

Juliana Tavares

Libero:

Bruna Morares

Técnicos:

Rodrigo Lemes

Rodrigo Lopes

A equipe que vai para final pelo terceiro ano consecutivo, conta com a Rede Conesul; Prefeitura de Alegrete; Arena Esportes, Vereadora Dileusa Alves e desportista Roger Severo como apoiadores.

São quatorze times na disputa feminina e o VFA joga sábado (23), às 8h, frente ao Vôlei Ação de Santa Maria. A competição não tem chaveamento e os jogos são definidos a cada disputa, onde é definido o próximo adversário.