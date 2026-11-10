Câmara discute atrasos de repasses de verbas às casas de acolhimento de idosos em Alegrete

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas (COFCP) colocou em pauta, neste dia 10, no plenário da Câmara de Vereadores os atrasos nos repasses financeiros da Prefeitura às Casas de Acolhimento de Idosos em Alegrete.

10 de novembro de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

O Secretário de Finanças e Orçamento, José Luis Cáurio informou que a previsão de regularizar os pagamentos às instituições é até o dia 20 de novembro

O encontro reuniu representantes do Poder Executivo, das instituições de acolhimento, dos Conselhos Municipais e familiares de idosos para discutir a situação e esclarecer os motivos dos atrasos.

O presidente da COFCP, vereador Gilmar Martins, explicou que a reunião teve como objetivo promover um diálogo direto entre a Administração Municipal, os Conselhos e as instituições de acolhimento, especialmente à demora nos repasses financeiros.

O vice-prefeito Luciano Belmonte destacou a importância do encontro como oportunidade para ampliar o debate e esclarecer a situação. A secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Daniella Domingues, ressaltou a importância da transparência e a conversa com os Conselhos Municipais. Já a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Vilma Siqueira, destacou a responsabilidade do Poder Público no acolhimento de idosos cujas famílias não possuem condições financeiras de garantir os cuidados necessários.

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MANIFESTAÇÕES
Durante a reunião, os representantes das Casas de Acolhimento de Idosos relataram as dificuldades para manter os serviços diante dos atrasos nos repasses financeiros. Também ressaltaram que os recursos são essenciais para o funcionamento das instituições e solicitaram que os pagamentos sejam efetuados.

Um dos diretores relembrou que a situação já foi discutida em reuniões anteriores e destacou a necessidade de organização por parte da Prefeitura de Alegrete para garantir a regularidade dos repasses. “A preocupação não é de hoje, já tem mais de um ano. Pedimos organização do Poder Público para o repasse dos recursos”, afirmou.

Outras representantes também manifestaram preocupação com a falta de previsibilidade dos pagamentos. “Queremos uma certeza que o valor será repassado”, destacou uma das diretoras. “Os idosos não podem ser deixados de lado”, reforçou outra representante.

Conforme os dados apresentados durante o encontro, 62 idosos recebem atendimento nas instituições de acolhimento com custeio da Administração Municipal.

ESCLARECIMENTOS
Ao tratar dos atrasos, servidoras do Executivo apontaram que diferentes fatores contribuíram para a demora, entre eles questões burocráticas e de processo licitatório. Foi informado que o repasse referente a outubro está em atraso e que novembro já está em curso.

Sobre a forma de contratação dos serviços, a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, Daniella Domingues, confirmou que, a partir de novembro, os repasses passarão a seguir uma nova modalidade, por meio de dispensa de licitação.

Redação: Ingrid Matte – Imprensa/CMA
Imagens: Camila Leal – Comunicação/CMA

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