Câmara discute atrasos de repasses de verbas às casas de acolhimento de idosos em Alegrete

O Secretário de Finanças e Orçamento, José Luis Cáurio informou que a previsão de regularizar os pagamentos às instituições é até o dia 20 de novembro

O encontro reuniu representantes do Poder Executivo, das instituições de acolhimento, dos Conselhos Municipais e familiares de idosos para discutir a situação e esclarecer os motivos dos atrasos.

O presidente da COFCP, vereador Gilmar Martins, explicou que a reunião teve como objetivo promover um diálogo direto entre a Administração Municipal, os Conselhos e as instituições de acolhimento, especialmente à demora nos repasses financeiros.

O vice-prefeito Luciano Belmonte destacou a importância do encontro como oportunidade para ampliar o debate e esclarecer a situação. A secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Daniella Domingues, ressaltou a importância da transparência e a conversa com os Conselhos Municipais. Já a presidente do Conselho Municipal do Idoso, Vilma Siqueira, destacou a responsabilidade do Poder Público no acolhimento de idosos cujas famílias não possuem condições financeiras de garantir os cuidados necessários.

Leia mais:Papai e Mamãe Noel Solidário, Pedala Noel e Amigos da Vinte unem forças para transformar o Natal de crianças

MANIFESTAÇÕES

Durante a reunião, os representantes das Casas de Acolhimento de Idosos relataram as dificuldades para manter os serviços diante dos atrasos nos repasses financeiros. Também ressaltaram que os recursos são essenciais para o funcionamento das instituições e solicitaram que os pagamentos sejam efetuados.

Um dos diretores relembrou que a situação já foi discutida em reuniões anteriores e destacou a necessidade de organização por parte da Prefeitura de Alegrete para garantir a regularidade dos repasses. “A preocupação não é de hoje, já tem mais de um ano. Pedimos organização do Poder Público para o repasse dos recursos”, afirmou.

Outras representantes também manifestaram preocupação com a falta de previsibilidade dos pagamentos. “Queremos uma certeza que o valor será repassado”, destacou uma das diretoras. “Os idosos não podem ser deixados de lado”, reforçou outra representante.

Conforme os dados apresentados durante o encontro, 62 idosos recebem atendimento nas instituições de acolhimento com custeio da Administração Municipal.

ESCLARECIMENTOS

Ao tratar dos atrasos, servidoras do Executivo apontaram que diferentes fatores contribuíram para a demora, entre eles questões burocráticas e de processo licitatório. Foi informado que o repasse referente a outubro está em atraso e que novembro já está em curso.

Sobre a forma de contratação dos serviços, a Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, Daniella Domingues, confirmou que, a partir de novembro, os repasses passarão a seguir uma nova modalidade, por meio de dispensa de licitação.

Redação: Ingrid Matte – Imprensa/CMA

Imagens: Camila Leal – Comunicação/CMA