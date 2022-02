Câmara e Sindiágua vão à justiça para anular o aditivo da Corsan

A privatização da Corsan é um dos assuntos que mais ocupou espaço nos noticiários gaúchos em 2021. O processo ainda está em andamento e os servidores da companhia continuam mobilizados e atentos aos desdobramentos dessa questão.

O prefeito de Alegrete foi um dos que assinou o aditivo que possibilita a continuidade do processo de privatização da Corsan. Porém, essa decisão não passou pela Câmara de Vereadores, de acordo com o presidente da casa Anilton Oliveira. Isso abriu o precedente para que o Legislativo entre na justiça para derrubar a decisão do Executivo.

O Poder Executivo tem até o dia 16 para desistir ou não do aditivo que faz com que a Corsan possa vender ações e fazer outros negócios dentro do plano de privatização com a venda da Companhia estatal para capital privado.

Estamos aguardando, disse Oliveira, porque está na lei que assuntos relativos à exploração da água devem passar pela apreciação e votação na Câmara e isso não aconteceu, informa.

O prefeito em exercício, Jesse Trindade dos Santos diz que está aguardando a posição da Corsan, mas que, por enquanto, mantém a assinatura do aditivo.

O representante do Sindiágua em Alegrete, informa que esteve reunido com os vereadores e aguarda os prazos para que possa encaminhar ação para derrubar a assinatura do aditivo da Prefeitura.

As assinaturas de aditivos servem para adequar os contratos vigentes com a Corsan às regras do novo marco legal do saneamento básico, aprovado no ano passado, que prevê a universalização dos serviços até 2033. Além disso, são uma etapa intermediária do processo de privatização da companhia a ser realizada por meio da oferta de ações — permitem que os atuais acordos sejam convertidos em concessões após a privatização e fornecem uma sinalização sobre o valor de mercado da companhia.

Os municípios que entraram em acordo no último dia 16 de dezembro de 2021, os quais reúnem cerca de 3,5 milhões de habitantes, receberão uma parte das ações, e outra parte será oferecida a investidores por meio de uma oferta inicial pública (IPO, conforme a sigla em inglês). A Corsan já encaminhou um pedido para promover essa oferta pública à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) na semana passada, e espera que esse próximo passo seja dado ainda no começo do ano que vem.