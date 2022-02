Câmara inícia sessões ordinárias de 2022 com 100 proposições protocoladas

As sessões ordinárias de 2022, que marcam oficialmente o trabalho de retorno dos vereadores neste ano reiniciaram neste dia 17, no plenário Gaspar Cardoso Paines, na Câmara de Vereadores de Alegrete.

1º sessão de 2022

Com a presença de 14 vereadores, apenas com a afastamento por motivo de agenda no IFFar do vereador João Monteiro, a sessão contou com a presença do Prefeito em exercício, Jesse Trindade dos Santos e dos secretários municipais.

Trindade saudou a todos os vereadores, assessores e funcionários da Casa desejando um profícuo ano de trabalho dizendo que o Executivo está sempre à disposição para juntos fazerem o melhor pela cidade.

Os líderes de bancadas ocuparam a tribuna para falar sobre o inicio dos trabalhos, lembrando que mesmo em recesso nunca param de trabalhar, porque a comunidade sempre esteve solicitando ou gestionando alguma ação dos vereadores neste período.

Vereadores presentes a 1º sessão de 2022

Só nesta primeira sessão foram protocoladas 100 proposições dentre os 15 vereadores da Casa.

As sessões ordinárias são nas segundas- feiras e quintas-feiras. Fora isso, a Câmara realiza sessões solenes, audiência públicas e vários outros trabalhos.

