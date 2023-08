Segundo informações transmitidas pela Rede Sulamérica por meio do repórter Kinder Roos, o acidente nesta manhã(1º).

De acordo com o repórter, as motos estavam sendo transportados em um reboque acoplado a uma van. Por algum motivo, o reboque teria se soltado, vindo a colidir com a carreta que seguia na mesma direção. Com o impacto, o motorista da carreta perdeu o controle do veículo, saindo da pista e tombando às margens da rodovia.

Uma equipe do Samu compareceu ao local e a vítima, apesar de consciente, apresentou lesões e foi encaminhada à Santa Casa de Rosário do Sul.

A fim de garantir a segurança dos demais condutores, os Bombeiros foram chamados para realizar a limpeza da pista, permitindo a liberação do trânsito. A Polícia Rodoviária Federal de Rosário do Sul está atendendo a ocorrência. As motos ficaram destruídas e a carreta teve danos de grande monta.

Foto: Rede Sulamérica/ kinder Ross