Câmara realiza a última sessão ordinária e entra em recesso

Aconteceu na noite do dia 10 , no plenário da Câmara de Vereadores a última sessão ordinária, antes do recesso de 20 dias, agora no meio do ano. Na sessão estiverem em pauta 22 projetos, vetos e mensagem retificativa. Na última sessão deste primeiro semestre, nada de relevante ou polêmico. Um dos projetos em pauta que veio do Poder Executivo, foi o que cria e concede gratificação especial aos servidores do quadro efetivo lotados na Secretaria de Administração nos setores de recursos humanos, folha de pagamento de pessoal e encargos sociais. Outro projeto autoriza o Poder Executivo a realizar regime especial de trabalho para o cargo de nutricionista que estejam lotadas na Secretaria de Educação.

Égua doente, abandonada pelo proprietário, precisou de eutanásia para cessar o sofrimento

Um que foi à discussão e votação nesta sessão é sobre a contratação de 44 professores em caráter emergencial para atender necessidades da administração pública. Também houve votação para repasse de recursos ao MTG 4ª Região. O trabalho da Câmara com sessões ordinárias retorna no próximo dia 31 de julho.