Motorista de Alegrete capota na BR 293

O relato é de que pouco antes das 15h de segunda-feira (10), um homem de 41 anos que trafegava pela BR 293, capotou o carro na altura do Km 274.

Ele dirigia um Ford Fiesta e saiu de Alegrete para Bagé. O homem perdeu o controle do veículo ao fazer uma ultrapassagem, conforme reportagem do site Qwerty.

Pessoas que passavam no momento do acidente prestaram socorro. Apesar da violência do impacto, ao ter capotado o veículo, o motorista teve apenas algumas escoriações.

Brigada Militar e Samu prestaram socorro e o encaminharam ao Pronto Socorro de Dom Pedrito. A PRF também esteve no local.

Foto: Qwerty