Égua doente, abandonada pelo proprietário, precisou de eutanásia para cessar o sofrimento

A irresponsabilidade de quem tem um animal, porém, não dá assistência, foi um dos comentários durante a eutanásia de uma égua, de um ano, no bairro Boa Vista.

Segundo informações da vereadora Dileusa Alves, ao PAT, ela foi acionada no local, pois o animal havia caído e não conseguia mais levantar. Desta forma, também, comunicou a guarda Municipal que acionou a veterinária Salete Arnoud Grande, que constatou com a vereadora que também é veterinária, que o animal estava com tétano.

“Se tivesse sido identificado no início, teria como salvá-la, mas quando animal já fica sem condições de caminhar e enrijecido, a única opção é a eutanásia. Muitas vezes o tétano é negligenciado pelos criadores”- comentou.

Dileusa Alves de forma voluntária, realizou o procedimento e a Secretaria de infraestrutura disponibilizou a caçamba e retroescavadeira para que o animal fosse retirado do acostamento da via, até um local adequado para o enterro.

Durante todo o período, o proprietário nao foi localizado e, algumas pessoas disseram aos profissionais que a égua estava na rua há tempos e teria sido abandonada pelo proprietário.

Tétano

A doença é causada pela bactéria Clostridium tetani. Ela reside no trato gastrointestinal dos cavalos e pode sobreviver nesse ambiente desfavorável por longos períodos, na forma esporulada.

De fato, a contaminação ocorre por meio de ferimentos na pele. Ferimentos esses que podem ser causados por diversos fatores, como ferrageamento, castrações e demais procedimentos cirúrgicos.

“Essa bactéria, quando entra em contato com a lesão, provoca rigidez muscular de forma sistêmica e o quadro evolui para espasmos, pressão mandibular, febre e morte”, informa.