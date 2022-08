Câmara terá aula magna para instalação da Escola do Legislativo

Share on Email

Com oito votos favoráveis e quatro abstenções, o plenário autorizou a instalação da Escola que trará incontáveis benefícios para a educação.

Na próxima terça-feira (16), às 19hs, a Câmara promove uma sessão solene de instalação da Escola do Legislativo com uma aula magna.

Coroando o início desta história, a aula magna estará a cargo de Florian Madruga, presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas

A Escola é uma realidade e a transformação só está começando, anunciou o presidente do Legislativo alegretense. Alegrete passa a compor o grupo de municípios que dão um passo à frente pela construção da educação e da consciência cidadã.

As Escolas de Governo estão previstas na Constituição Federal, justamente para que as Casas Legislativas cumpram seu papel de trabalho pela cidadania e pela formação de agentes públicos com plenas condições de desenvolver o melhor para o povo de suas cidades.

A Escola do Legislativo não oferecerá somente suporte técnico capacitando vereadores e servidores, mas terá intensa atuação por meio de parcerias com instituições para oferecer cursos para a comunidade.

Conforme o presidente da Câmara Anilton Oliveira, que comemorou a implementação, citando que foi uma sonho realizado, já está encaminhado um pré-convênio com cursos da Unipampa, Campus São Borja e, assim será, com outras universidades, bem como convênios com Senado Federal, Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais, Tribunais de Contas, Ministério Público e outras entidades.

A sessão ocorre no plenário Gaspar Cardoso Paines, com acesso livre à comunidade alegretense.