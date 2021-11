Conforme informações dos policiais, um indivíduo magro, alto, moreno entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. O acusado vestia uma moletom azul com capuz e estava com um boné de aba reta.

Câmera de segurança registra assalto a lotérica em Alegrete

Armado com um revólver, ameaçou os funcionários de uma lotérica e exigiu que entregassem o dinheiro. Depois de pegar uma quantia, que estava nos caixas, o indivíduo fugiu em direção ao mato. Câmeras de segurança identificaram toda ação, no interior do estabelecimento comercial e na parte externa, também, foi flagrado o momento em que o acusado saiu correndo do local, veja:

Os policiais militares realizaram buscas, mas até o momento, ele não foi localizado. Ninguém ficou ferido.

Se alguém tiver qualquer informação, pode entrar em contato através do 190 – Brigada Militar ou Polícia Civil – 3422-4525.