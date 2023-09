Caminhada Cívica está confirmada para este sábado

A primeira caminhada cívica, que integra a Semana da Pátria vai contar com a passagem da Prefeitura e todas as secretarias, EMEIs do Município, forças de segurança, APAE. Devido a previsão de instabilidade, a decisão da realização, neste dia 2, foi oficializada nesta manhã de sábado.

A partir das 13h, a “Caminhada Cívica” terá início com a seguinte sequência:

1) Gabinete Executivo: Prefeito, Vice Prefeito e Secretários

2) PROERD – Brigada Militar

3) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

4) Escola Especial Paul Harris – APAE

5) Secretarias Municipais:

Secretaria Municipal de Planejamento

• Secretaria Municipal de Promoção e de Desenvolvimento Social

• Secretaria Municipal de Meio Ambiente

• Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural

• Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Saúde

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Secretaria de Infraestrutura

Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania

Procuradoria Geral do Município – PGM

6) Câmara dos Vereadores Municipal

7) E.M.E.I DR. Euclides Lisboa

8) EMEB Silvestre Gonçalves – Pólo do Rincão do 28

9) EMEB João Cadore – Polo do Angico

10) E.M.E.B Alfredo Soares Leães – Pólo Rincão São Miguel

11) E.M.E.B Francisco Mafaldo – Pólo Caverá

12) E.M.E.B Murilo Nunes de Oliveira – Pólo Conceição

13) EMEB Constantino de Souza Nunes – Pólo do Jacaraí

14) EMEB Costa Leite – Polo do Jacaquá

15) EEEF Arthur Hormain – Polo dos Pinheiros

16) EMEB João Andre Figueira – Polo do Durasnal

17) EMEI Alda Crespo

18) EMEI Arnaldo da Costa Paz

19) E.M.E.I Manoel Estivalet

20) E.M.E.I Salustiano Prates

21) E.M.E.I Palmira Palma de Oliveira

22) E.M.E.I Mario Quintana

23) EMEI Sergio Augusto Bello Pereira – Guto Pereira

24) E.M.E.I Gente Miuda

25) E.M.E.I Nossa Senhora das Graças

26) E.M.E.B Ibirapuitã

27) E.M.E.I Menino Deus

28) Centro de Pesquisa e Documentação de Alegrete – CEPAL

29) Escola de Dança Ballerina

30) Associação Jogos da Solidariedade – AJS

31) Centro de Treinamento TANEMAKI JUDO

32) Associação Esporte para Todos

Já, no dia 7 de Setembro, a Caminhada Cívica ocorre a partir das 13h. Pela manhã, a partir das 9h, o Desfile Cívico Militar.