Caminhão caçamba, com placas de Alegrete, tomba na BR 290 em Rosário do Sul

O acidente foi cerca de 24km da cidade na noite de ontem(18). No veículo estavam três pessoas, porém, só o motorista foi encaminhado à Santa Casa de Rosário de forma preventiva. Os outros dois caronas seguiram para Alegrete, entre eles havia um menor.

Conforme relato dos policiais rodoviários federais, o caminhão caçamba trafegava na BR 290, sentido Rosário do Sul/Alegrete, carregado com concretos quando, no KM 505, ocorreu um problema mecânico, o veículo saiu da pista e tombou. O motorista e os caronas saíram do veículo, antes mesmo do Samu e os Bombeiros chegarem ao local.

A Polícia Rodoviária Federam atendeu a ocorrência com apoio do Samu e dos Bombeiros. O Corpo de Bombeiros teria feito a limpeza da pista.