Caminhão carregado de explosivos tomba na BR-290

Um caminhão carregado com explosivos tombou na tarde de quarta-feira (14) às margens do km 172 da BR-290, em Butiá, a cerca de 80 km de Porto Alegre. Um trecho de 2 km ficou bloqueado nos dois sentidos. A Polícia Rodoviária Federal e os bombeiros fizeram o isolamento por segurança.

O motorista do caminhão teve ferimentos leves. A carga, com cerca de 3 toneladas de material explosivo, foi removida do canteiro por volta das 10h40, conforme a PRF.

A carga era de explosivos do tipo Anfo, sigla do inglês para Amonian Nitrate Fuel Oil, de acordo com a Polícia Federal. Inicialmente, havia a PRF havia informado que se tratavam de dinamites.

O Anfo é similar ao produto que causou a explosão em um depósito no Porto de Beirute, no Líbano, em 202. Segundo a PF, é um tipo de explosivo utilizado em pedreiras para a extração de calcário.

No início da noite, o bloqueio chegou a causar 6 km de engarrafamento.

O trânsito de moradores da região foi desviado por estradas de chão. Para demais condutores de passagem pela rodovia, o desvio foi feito pela RS-287. Além da PRF e dos bombeiros, equipe do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar (Bope) e do Exército também acompanharam a ocorrência.

Bloqueio causou engarrafamento no fim da tarde em Butiá — Foto: Reprodução/RBS TV