Santa Casa pediu apoio ao senador Mourão para adquirir novo aparelho de ressonância

Mourão disse à direção da Santa Casa, que terá os olhos voltados para todas as regiões do Rio Grande do Sul, dará atenção àquelas que possuem maior necessidades e que a área da saúde é sua prioridade também. “No que depender de mim, farei de tudo para atender as demandas aqui recebidas. Vimos de perto o belo trabalho que aqui é realizado”, garantiu.

Entre as demandas apresentadas ao senador, estão o apoio à aquisição de uma nova ressonância e os recursos necessários para equipar os novos espaços que estão sendo construídos; à nova UTI e o ambulatório das gestantes de alto risco e à casa de acolhimento das mães da Neo.

O senador foi recebido pelo presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi e seus parceiros da diretoria provedora e da diretoria executiva, Cesar Dionson Brandolt, João Alberto Pereira, Tailise Lemos, Décio Sampaio Peres, José Luiz Costenaro e Carlos Mello.