Alegrete registra queda nos indicadores criminais em outubro; ocorrências caem 34% em um ano

Alegrete registrou uma redução de aproximadamente 34% nas ocorrências policiais em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2025.

Município contabilizou 78 registros policiais em outubro, cinco a menos que em setembro. Estelionatos lideraram as ocorrências, enquanto tráfico de drogas, abigeato e roubos apresentaram redução.

Alegrete apresentou redução nos indicadores criminais no mês de outubro, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS). Ao longo do décimo mês do ano, foram registradas 78 ocorrências com conhecimento da Polícia Civil, cinco a menos em relação a setembro, quando foram contabilizados 83 registros.

A redução também aparece na comparação com o mesmo período de 2025. Em outubro do ano passado, Alegrete contabilizou 118 ocorrências, enquanto neste ano foram 78. A diferença representa uma diminuição de 40 registros, equivalente a uma queda de aproximadamente 34% no comparativo anual.

Entre os principais indicadores, os estelionatos foram o tipo de ocorrência com maior número de registros em outubro. Foram 41 casos, dez a mais do que em setembro, quando haviam sido contabilizadas 31 ocorrências. O crescimento desse tipo de crime chama a atenção, especialmente diante da redução observada no total de registros policiais.

Os furtos aparecem na sequência entre os delitos mais registrados no município, com 29 ocorrências em outubro. Os números demonstram que os crimes contra o patrimônio continuam representando uma parcela expressiva das ocorrências conhecidas pelas autoridades policiais.

Por outro lado, alguns indicadores apresentaram redução significativa. Os casos de abigeato, crime relacionado ao furto de animais, passaram de quatro registros em setembro para apenas um em outubro. Os roubos também tiveram queda: depois de três ocorrências em setembro, o mês de outubro terminou com um caso consumado.

Os delitos relacionados a armas e munições mantiveram estabilidade, com dois registros em cada um dos meses analisados.

Outro dado positivo aparece nos indicadores relacionados ao tráfico e à posse de entorpecentes. Em setembro, foram contabilizadas nove ocorrências dessa natureza. Já em outubro, o número caiu para quatro, representando uma redução de mais da metade dos registros.

No balanço dos crimes violentos, Alegrete registrou uma ocorrência de crime violento letal e intencional (CVLI) em outubro.

Cenário estadual também apresenta redução

A diminuição dos indicadores em Alegrete acompanha a tendência registrada em âmbito estadual. Conforme os dados da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, o Estado contabilizou 93 crimes violentos letais e intencionais (CVLI) em outubro de 2026, uma redução de 19% em relação ao mesmo mês de 2025, quando foram registrados 115 casos.

Os homicídios passaram de 82 para 69 ocorrências, representando uma queda de 16%. Os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, diminuíram de dois para um caso, uma retração de 50%.

Já os feminicídios passaram de 11 registros em outubro de 2025 para nove no mesmo mês deste ano, uma redução de 18%.

Os números estaduais e municipais apontam para uma diminuição em diferentes indicadores de criminalidade. Em Alegrete, embora os estelionatos tenham apresentado crescimento e continuem exigindo atenção, a redução no total de ocorrências, nos registros de tráfico e posse de entorpecentes, nos abigeatos e nos roubos contribuiu para o resultado mais baixo observado em outubro.

A comparação anual reforça o cenário: foram 40 ocorrências a menos em relação a outubro de 2025, uma redução de aproximadamente 34% nos registros policiais do município.